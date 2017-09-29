Внешний госдолг Белоруссии вырос на 14,7% с начала года

МИНСК, 29 сен – РИА Новости. Внешний госдолг Белоруссии с начала текущего года к 1 сентября вырос на 14,7%, до 15,7 миллиарда долларов, сообщила в пятницу пресс-служба министерства финансов страны.

"Внешний государственный долг по состоянию на 1 сентября 2017 года составил 15,7 миллиарда долларов, увеличившись с начала года на 2 миллиарда долларов (с учетом курсовых разниц), или на 14,7%", — говорится в сообщении.

Там поясняется, что в январе-августе 2017 года привлечены внешние государственные займы на сумму 2,656 миллиарда долларов, в том числе 1,4 миллиарда долларов за счет еврооблигаций, 600 миллионов долларов от ЕФСР, 353,1 миллиона долларов правительства и банков России, 190,4 миллиона долларов банков КНР, 108,7 миллиона долларов МБРР, 3,6 миллиона долларов ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга с начала 2017 года составило 697,8 миллиона долларов. Так, перечислено 264,3 миллиона долларов правительству РФ, 217,5 миллиона долларов — банкам КНР, 176,6 миллиона долларов — ЕФСР, 38,5 миллиона долларов — МБРР.

По состоянию на 1 сентября 2017 года внутренний госдолг составил 9,3 миллиарда белорусских рублей (около 4,7 миллиарда долларов), уменьшившись с начала года на 8,7%.

Таким образом, государственный долг Белоруссии на 1 сентября 2017 года составил 39,6 миллиарда белорусских рублей и увеличился по сравнению с началом 2017 года на 7,2%.