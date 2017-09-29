Набиуллина считает возможным избежать всплеск инфляции из-за ЧМ-2018

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Приезд большого количества туристов и болельщиков на чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, при правильном балансе спроса и предложения не станет причиной для разгона инфляции, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Традиционно наплыв большого количества посетителей мировых спортивных, деловых, научных мероприятий, форумов становится причиной временного подорожания номеров в гостиницах, роста цен в кафе и ресторанах и других товаров и услуг.

По словам Набиуллиной, на размер инфляции действительно влияет спрос и предложение. "Когда приедет много туристов в определенные города, они будут предъявлять спрос на продукты питания, гостиничные и разного рода услуги. Для того, чтобы не было инфляционных эффектов, важно, чтобы было соответствующее предложение, не было барьеров для входа на рынок с предложением дополнительных товаров и услуг, это очень важно и вполне это можно сделать, поэтому никаких тогда инфляционных последствий не будет", — сказала Набиуллина в интервью телеканалу "Россия 24".

А в целом проведение таких международных мероприятий может дать серьезные стимулы для развития экономики, инфраструктуры, что в конечном счете наоборот благоприятно сказывается на снижении инфляции.