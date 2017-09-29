Сечин: избрание Шредера в правление Роснефти не вызовет конфликт интересов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен — РИА Новости. Избрание экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в совет директоров "Роснефти" не вызовет конфликт интересов из-за его работы председателем комитета акционеров Nord Stream AG – оператора газопровода "Северный поток-2", сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе внеочередного собрания акционеров "Роснефти".

"Нет, ("Роснефтегаз" — ред.) не считает, наоборот, я думаю, что это поможет компании по всем направлениям ее деятельности в Европе", — ответил Сечин на вопрос о том, не приведет ли, по мнению "Роснефтегаза", избрание Шредера в совет директоров к конфликту интересов из-за его работы председателем комитета акционеров Nord Stream AG.

Ранее совет директоров компании вынес на рассмотрение акционеров "Роснефти" предложение увеличить число членов совета, до 11 с 9 человек, избрав в него, помимо главы Минэнерго РФ Александра Новака, председателя комитета акционеров компании Nord Stream AG, экс-канцлер ФРГ Герхарда Шредера.