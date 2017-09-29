Сербия выступает за увеличение товарооборота с РФ, сообщил глава МИД страны

МОСКВА, 29 сен —РИА Новости. Сербия выступает за увеличение товарооборота с РФ, который сейчас превышает два миллиарда евро, заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Отношения между РФ и Сербией находятся, возможно, на самом высоком уровне за последние несколько лет. В течение следующего месяца в Сербии мы проведем очередное заседание межправкомиссии (РФ и Сербии). Нашей целью является увеличение товарооборота. Наш товарооборот превышает два миллиарда евро, но мы считаем, что он может быть еще больше",- сказал Дачич.