ЦБ сейчас гораздо раньше замечает проблемы в банках, заявила Набиуллина

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. ЦБ совершенствует надзор и сейчас видит проблемы в банках гораздо раньше, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы создали специальную службу оценки активов, которая отделена от процесса принятия решения, специальная профессиональная команда, потом, надзорный процесс у нас сейчас централизован, он существенно изменился", — добавила она.
"Но нам нужны действительно некоторые полномочия по профессиональному суждению, чтобы мы оценивали состояние банка не только по соответствию нормативам, количественным показателям", — указала Набиуллина.