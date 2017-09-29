ЦБ сейчас гораздо раньше замечает проблемы в банках, заявила Набиуллина

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. ЦБ совершенствует надзор и сейчас видит проблемы в банках гораздо раньше, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"У нас уже идет активная перестройка надзорного процесса, и я могу ответственно сказать, что мы сейчас проблемы видим гораздо раньше, мы не всегда, может быть, формально можем их доказать, что нужно для принятия решений, но мы их видим раньше", — сообщила Набиуллина в интервью телеканалу "Россия 24"

"Мы создали специальную службу оценки активов, которая отделена от процесса принятия решения, специальная профессиональная команда, потом, надзорный процесс у нас сейчас централизован, он существенно изменился", — добавила она.

"Но нам нужны действительно некоторые полномочия по профессиональному суждению, чтобы мы оценивали состояние банка не только по соответствию нормативам, количественным показателям", — указала Набиуллина.