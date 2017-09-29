Правительство одобрило проект о механизме залога сельхозземель

Комбайн в поле во время уборки риса в Краснодарском крае. Архивное фото

Комбайн в поле во время уборки риса в Краснодарском крае. Архивное фото

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект о совершенствовании механизма залога земель сельскохозяйственного назначения и решило внести его в Госдуму, сообщается на сайте кабинета министров в пятницу.

Нормы действующего закона "Об ипотеке" не создают для кредитных организаций заинтересованности в использовании земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в качестве залога.

"В целях совершенствования института залога земель сельскохозяйственного назначения законопроектом предлагается предусмотреть возможность удовлетворения требований залогодержателя во внесудебном порядке, если предметом залога (ипотеки) является земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения и на котором отсутствуют здание, строение, сооружение", — говорится в сообщении.

Целью законопроекта является повышение привлекательности земельных участков сельскохозяйственного назначения в качестве предмета залога, что будет способствовать привлечению дополнительных инвестиций в агропромышленный комплекс.