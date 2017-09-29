Правительство одобрило проект о механизме залога сельхозземель

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект о совершенствовании механизма залога земель сельскохозяйственного назначения и решило внести его в Госдуму, сообщается на сайте кабинета министров в пятницу.
"В целях совершенствования института залога земель сельскохозяйственного назначения законопроектом предлагается предусмотреть возможность удовлетворения требований залогодержателя во внесудебном порядке, если предметом залога (ипотеки) является земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения и на котором отсутствуют здание, строение, сооружение", — говорится в сообщении.
Целью законопроекта является повышение привлекательности земельных участков сельскохозяйственного назначения в качестве предмета залога, что будет способствовать привлечению дополнительных инвестиций в агропромышленный комплекс.