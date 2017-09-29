Индекс промпроизводства в Оренбуржье за 8 месяцев 2017 года составил 100,1%

ОРЕНБУРГ, 29 сен — РИА Новости. Индекс промышленного производства в Оренбургской области за восемь месяцев 2017 года составил 100,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.

"Основу промышленного производства Оренбургской области составляет топливно-энергетический комплекс, который в связи с колебаниями мировых цен переживает непростые времена. Но мы делаем акцент на развитии несырьевого сектора, поэтому в этом году экономика региона чувствует себя лучше, и основные показатели находятся в положительной зоне", — привели в пресс-службе слова министра экономического развития, промышленной политики и торговли области Натальи Безбородовой.

Наибольший рост в этом году показала обрабатывающая промышленность — 102,2%, добавил собеседник агентства. По его словам, положительная динамика наблюдается также в добыче соли, производстве пищевых продуктов, мебели, металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов.

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