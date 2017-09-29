МТС надеется возобновить работу в Туркмении

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) нацелено на положительный исход переговоров с регулятором Туркмении, надеется возобновить работу в стране, заявили РИА Новости в компании.

Ранее в пятницу МТС сообщила о вынужденной приостановке предоставления услуг связи в Туркмении с 29 сентября 2017 года в связи с действиями государственной компании электросвязи "Туркментелеком" по отключению услуг международной и междугородней зоновой связи и услуг доступа в интернет.

"Несмотря на наши призывы к конструктивному диалогу, местные государственные регуляторы и госкомпании не продлили действие разрешений на использование частот, арендных договоров и других ресурсов, необходимых для предоставления услуг связи", — сказали РИА Новости в компании.

"В настоящее время мы ведем переговоры с регулятором и представителями "Туркментелекома" о восстановлении связи для наших абонентов. Надеемся на конструктивное решение вопроса. Мы нацелены на положительный исход и восстановление работы сетей", — сказали в компании.

Компания не первый раз сталкивается с проблемами на рынке Туркмении. В конце 2010 года туркменское министерство связи приостановило действие лицензии "дочки" МТС — Barash Communications Technologies (BCTI) — сроком на месяц, а после отозвало ее окончательно. Министерство мотивировало это прекращением срока действия пятилетнего договора с МТС, по которому компания отчисляла властям часть доходов от операций в этой стране (20% чистой прибыли — с 21 декабря 2005 года). В начале мая 2012 года АФК "Система" удалось договориться с правительством Туркмении о возобновлении деятельности МТС в стране.