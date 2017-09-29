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Экономика

Набиуллина рассказала об идее запрета на выезд недобросовестным банкирам

12:4829.09.2017
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПредседатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина. Архивное фотоПредседатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Идея ЦБ РФ запретить выезд за рубеж недобросовестным банкирам продвигается сложно, приходится убеждать министерства и ведомства в необходимости такой меры, заявила в интервью телеканалу "Россия 24" глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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В РФ нет политики огосударствления банковской системы, заявила Набиуллина
"Оно прорабатывается. Достаточно сложно идет, потому что тема действительно сложная. Мы не отказались от этой идеи, мы пытаемся своих коллег в других министерствах, ведомствах, юристов убедить, что это необходимая мера", — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о том, что происходит с предложением ЦБ не пускать недобросовестных собственников за границу.

"Найти юридические механизмы действительно очень сложно, потому что нам нужно найти такой механизм, который не позволял бы нарушать законные права граждан о свободе передвижения и так далее. Должна быть очень серьезное обоснование, когда их не пускают за границу", — отметила она, добавив, что такая мера обязательно должна быть, если регулятор видит, что есть признаки преступлений и мошенничества в банках.

Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Набиуллина заявила, что банковская система в России стабильна
"В финансовой сфере обычно такие мошенничества делаются очень хитроумными схемами. Их очень сложно доказать. Расследование занимает от 3 до 6 месяцев. Если бы институт экстрадиции работал очень эффективно, можно было об этом не говорить. Но мы видим, по примеру многих банков, как банкиры, собственники, менеджеры, которые, потом уже оказывается доказанным, действительно участвовали в крупных мошеннических сферах, их невозможно экстрадировать. Поэтому мы будем дальше обсуждать. Мы от этой идеи не отказались, но пока согласия, к сожалению, не достигли", — объяснила Набиуллина.

Ранее ЦБ сообщил, что Банк России разработал законопроект, предусматривающий временные ограничения на выезд за рубеж недобросовестных руководителей и владельцев банков и других финансовых организаций. По закону выехать за границу сейчас не могут граждане РФ, имеющие задолженность в размере более 10 тысяч рублей по выплатам налогов, кредитов, штрафов, алиментов, а также по оплате за услуги ЖКХ.

В сентябре прошлого года Набиуллина на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложила подумать над возможностью распространить запрет на выезд из РФ и на подозреваемых в недобросовестности банкиров. Она тогда отмечала, что зачастую причиной падения банков являются не экономические обстоятельства, а жульнические операции, а банкиры при этом часто скрываются за границей.

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