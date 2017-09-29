Набиуллина рассказала об идее запрета на выезд недобросовестным банкирам

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Идея ЦБ РФ запретить выезд за рубеж недобросовестным банкирам продвигается сложно, приходится убеждать министерства и ведомства в необходимости такой меры, заявила в интервью телеканалу "Россия 24" глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Найти юридические механизмы действительно очень сложно, потому что нам нужно найти такой механизм, который не позволял бы нарушать законные права граждан о свободе передвижения и так далее. Должна быть очень серьезное обоснование, когда их не пускают за границу", — отметила она, добавив, что такая мера обязательно должна быть, если регулятор видит, что есть признаки преступлений и мошенничества в банках.
Ранее ЦБ сообщил, что Банк России разработал законопроект, предусматривающий временные ограничения на выезд за рубеж недобросовестных руководителей и владельцев банков и других финансовых организаций. По закону выехать за границу сейчас не могут граждане РФ, имеющие задолженность в размере более 10 тысяч рублей по выплатам налогов, кредитов, штрафов, алиментов, а также по оплате за услуги ЖКХ.
В сентябре прошлого года Набиуллина на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложила подумать над возможностью распространить запрет на выезд из РФ и на подозреваемых в недобросовестности банкиров. Она тогда отмечала, что зачастую причиной падения банков являются не экономические обстоятельства, а жульнические операции, а банкиры при этом часто скрываются за границей.