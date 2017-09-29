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Экономика

Правительство одобрило поправки в федеральный бюджет-2017

12:3929.09.2017
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© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкКоробки с документами и материалами проекта закона О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов для отправки в Государственную Думу РФ. 29 сентября 2017Коробки с документами и материалами проекта закона О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов для отправки в Государственную Думу РФ. 29 сентября 2017
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Правительство РФ одобрило поправки в бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, сообщается на сайте кабинета министров.

Здание Дома Правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Виктор Толочко
Правительство при доработке проекта бюджета-2018 год сократило его дефицит
Уточняется, что законопроект предусматривает увеличение общего объема доходов бюджета на 41,5 миллиарда рублей, в том числе за счет увеличения нефтегазовых доходов в сумме 25,7 миллиарда рублей и ненефтегазовых доходов в сумме 15,8 миллиарда рублей.

Этот документ, подготовленный Минфином и опубликованный в среду на официальном портале проектов нормативных правовых актов, предусматривает увеличение дефицита бюджета в 2017 году до 2,18% с 2,09% ВВП. Согласно поправкам, дефицит бюджета меняется с 1,924 триллиона рублей на 2,008 триллиона рублей. При этом прогнозируемый объем ВВП скорректирован с 92,19 триллиона рублей до 92,224 триллиона рублей.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
С 2018 года проект бюджета будет вноситься в Госдуму в электронном виде
Уровень инфляции, исходя из которого утверждаются основные характеристики бюджета на 2017 год, также скорректирован — до 3,2% с 3,8%. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета увеличен на 0,28%, до 14,72 триллиона рублей. Объем расходов увеличен на 0,76%, до 16,728 триллиона рублей. Кроме того, проектом на 0,5% увеличен верхний предел внутреннего долга РФ на 1 января 2018 года, до 9,276 триллиона рублей.

Кроме того, правительство одобрило законопроект об индексации ставок акцизов на отдельные виды подакцизных товаров, установленные на 2018 год. Законопроект, который одобрило правительство, также предусматривает изменение срока передачи полномочий субъектам РФ по установлению налоговой льготы по налогу на имущество организаций в отношении движимого имущества с 2018 года на 2019 год.

"Одобрить проект федерального закона… при необходимости уточнив его положения, касающиеся ставок акцизов на отдельные категории легковых автомобилей, и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

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