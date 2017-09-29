МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Никакой политики огосударствления банковского сектора РФ в санации через ФКБС нет, есть временное вхождение государства в капитал, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Нет никакой политики огосударствления банков, есть временное вхождение государство в капитал санируемых банков, мы будем это обеспечивать. Мы проговариваем с новым планируемым менеджментом ("Открытия" и Бинбанка — ред.), что система материального стимулирования, в том числе, будет мотивировать менеджмент работать быстрее на вывод банков (на рынок — ред.)", — сообщила Набиуллина в интервью телеканалу " Россия 24 ".

"Понятно, рынок поверит этому только когда увидит, что эти банки выводятся на рынок", — добавила она.

"Мы придерживаемся прозрачности деятельности, максимального привлечения независимых директоров в банк "Открытие", формируя уже совет директоров от нашего имени, до продажи хотим привлечь максимальное количество независимых директоров, чтобы у рынка было доверие к функционированию этих банков" ("Открытия" и Бинбанка — ред.)", — сказала глава ЦБ.

ЦБ в конце августа сообщил о санации банка "ФК Открытие" через Фонд консолидации банковского сектора, предоставив банку средства на поддержание ликвидности и на докапитализацию, в сентябре регулятор принял решение о санации Бинбанка.