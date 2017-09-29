Набиуллина заявила, что банковская система в России стабильна

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Банковская система РФ находится в стабильном состоянии, все показатели банков в положительном тренде, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Банковская система в стабильном состоянии. Надо смотреть на общие индикаторы, которые характеризуют банковскую систему: это и достаточность капитала, рост прибыли, рост кредитования, снижение процентных ставок, нормативы покрытия резервами — все в норме, даже наоборот, все в положительном тренде находится", — сказала Набиуллина в интервью телеканалу "Россия 24".

ЦБ с 1 сентября вводит допмеханизм предоставления ликвидности для поддержки банков, испытывающих временные трудности. Новый механизм создан по аналогии с распространенной в международной практике схемой экстренного предоставления ликвидности (МЭПЛ). ЦБ будет принимать решение о предоставлении банку средств в рамках МЭПЛ с учетом его финустойчивости, а также системной значимости. Ресурсы будут предоставляться в рублях, на срок не более 90 календарных дней.

ЦБ в конце августа сообщил о санации банка "ФК Открытие" через фонд консолидации, предоставив банку средства на поддержание ликвидности и на докапитализацию. На прошлой неделе регулятор принял решение о санации Бинбанка.

Комментируя эти события, президент Сбербанка Герман Греф на прошлой неделе заявил, что не ожидает таких же проблем, как у банка "ФК Открытие" и Бинбанка, у других крупных банков, отметив, что действия ЦБ по этим двум кредитным организациям способствуют успокоению рынка. Однако глава "ВТБ 24" Михаил Задорнов, который возглавит банк "ФК Открытие" в 2018 году, сообщил, что в России есть еще ряд крупных банков, испытывающих сложности.