ЦБ планирует публично разместить акции "Открытия" и Бинбанка после санации

Логотип одного из отделений Бинбанка в Москве. Архивное фото

Логотип одного из отделений Бинбанка в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Банк России, скорее всего, будет проводить публичное размещение акций банка "ФК Открытие" и Бинбанка после их финансового оздоровления, но это требует обсуждения, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Нам не нужен один единственный стратегический инвестор, мы хотим сделать эти банки публичными настолько, чтобы было публичное размещение и чтобы массовым инвесторам было это интересно", — сказала Набиуллина в эфире телеканала "Россия 24".

"Скорее всего, это будет публичное размещение акций (IPO), но это требует обсуждения, но наша сейчас рабочая версия такая", — добавила глава ЦБ.

ЦБ на минувшей неделе принял решение о санации Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора. Это уже второй случай санации через новый механизм — первым в конце августа стал "ФК Открытие".

Ранее зампред ЦБ Василий Поздышев сообщил, что регулятор предлагает продавать банки после санации через ФКБС нескольким акционерам.