Собственники Бинбанка пообещали завести на баланс допактивы, заявили в ЦБ

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Банк России активно работает с собственниками Бинбанка, которые обещают завести на его баланс активы, что позволит снизить размер "дыры" в балансе, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

ЦБ на минувшей неделе принял решение о санации Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора. Это уже второй случай санации через новый механизм — первым в конце августа стал "ФК Открытие".

"Оценки ("дыры" — ред.) пока предварительные, они назывались нашими сотрудниками — порядка 250, может, 300 миллиардов рублей, они не обязательно могут идти вверх… Мы активно работаем с собственниками банка и есть их обещание завести на баланс банка дополнительные активы. Мы надеемся, это улучшит ситуацию", — сказала Набиуллина в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о финансовом оздоровлении Бинбанка.