Бизнес-модель банка "Югра" не поддается "лечению", заявила Набиуллина

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Провести оздоровление банка "Югра", бизнес-модель которого была основана на агрессивном привлечении вкладов населения в финансирование бизнес-проектов собственников, было невозможно, сообщила в интервью телеканалу "Россия 24" глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"На наш взгляд, такая бизнес-модель такого привлечения агрессивного вкладов населения — я напомню, что вклады населения выросли где-то четыре года назад с около 12 миллиардов до 170 миллиардов рублей. Такое агрессивное привлечение вкладов населения в финансирование бизнес-проектов собственников, которые, скорее всего, не будут сейчас обслуживать кредиты — мы это уже видим на практике. Эта бизнес-модель не лечится", — заявила Набиуллина.
"Действительно, это каждый раз отдельное решение по применению либо механизма санации, либо отзыва лицензии. Почему были приняты такие решения в данном случае? Во-первых, размеры разные. Хотя банк "Югра" не мелкий банк, он где-то в десять раз меньше, чем банк "Открытие", — ответила глава ЦБ РФ на вопрос журналиста о том, почему были приняты разные решения по "Югре" и "ФК Открытию".