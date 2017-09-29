Бизнес-модель банка "Югра" не поддается "лечению", заявила Набиуллина

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Провести оздоровление банка "Югра", бизнес-модель которого была основана на агрессивном привлечении вкладов населения в финансирование бизнес-проектов собственников, было невозможно, сообщила в интервью телеканалу "Россия 24" глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

ЦБ с 28 июля отозвал лицензию у "Югры", входившего в топ-30 крупнейших российских банков. Регулятор заявил, что бизнес-модель банка основывалась на финансировании бизнес-проектов его бенефициаров за счет привлеченных средств физлиц. Через месяц регулятор объявил о санации банка "ФК Открытие" с использованием нового механизма — Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора, станет главным акционером "ФК Открытие".

"На наш взгляд, такая бизнес-модель такого привлечения агрессивного вкладов населения — я напомню, что вклады населения выросли где-то четыре года назад с около 12 миллиардов до 170 миллиардов рублей. Такое агрессивное привлечение вкладов населения в финансирование бизнес-проектов собственников, которые, скорее всего, не будут сейчас обслуживать кредиты — мы это уже видим на практике. Эта бизнес-модель не лечится", — заявила Набиуллина.

"Действительно, это каждый раз отдельное решение по применению либо механизма санации, либо отзыва лицензии. Почему были приняты такие решения в данном случае? Во-первых, размеры разные. Хотя банк "Югра" не мелкий банк, он где-то в десять раз меньше, чем банк "Открытие", — ответила глава ЦБ РФ на вопрос журналиста о том, почему были приняты разные решения по "Югре" и "ФК Открытию".

"Второе, мы оценивали системную значимость банк: это не только размер, но и влияние на других участников финансового и нефинансового рынка. Банк "Открытие" — он действительно выполнял функции финансового посредника — привлекал средства, размещал их рыночным способом, не всегда удачно, достаточно диверсифицировано. А банк "Югра", в основном, привлекал вклады населения — доля вкладов населения в пассивах банка гораздо больше, чем в "Открытии" — и размещал средства прямо или косвенно, не всегда можно это напрямую доказать, в бизнес проектах, связанных с собственниками банка", — добавила руководитель ЦБ.