МТС приостанавливает работу в Туркмении

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. МТС, крупнейший сотовый оператор в РФ, приостанавливает оказание услуг связи в Туркмении с 29 сентября, говорится в сообщении компании.

"МТС… объявляет, что он вынужден приостановить услуги связи в Туркмении с 00.00 29 сентября 2017 года, благодаря односторонним действиям со стороны государственной телекоммуникационной компании "Туркментелеком", которые привели к отключению международных и междугородных зональных услуг связи и доступа в интернет", — сообщается в релизе.