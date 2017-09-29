Минфин будет рассказывать гражданам о рисках инвестиций в криптовалюты

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Минфин РФ будет рассказывать гражданам о рисках инвестирования в криптовалюты в рамках проектов стратегии развития финансовой грамотности в России.

"Вопрос о вложениях в такие инструменты, как криптовалюты, конечно, будет обсуждаться. Мы сейчас здесь видим больше рисков, чем рекомендаций по инвестированию в такого рода инструменты. Поэтому объяснение возможных последствий вложений в нерегулируемые малопрогнозируемые инструменты будут одними из вопросов, с которыми мы будем выступать", — сказал Силуанов в интервью телеканалу " Россия 24 ".

Минфин в пятницу опубликовал стратегию повышения финансовой грамотности населения в РФ на период до 2023 года, которая была одобрена правительством. В основу стратегии лег проект Минфина, который разрабатывался совместно с Всемирным банком.

Ряд стран мира уже открыл свои рынки для криптовалют. Однако российские власти с осторожностью подходят к данному вопросу, регулирование криптовалют пока не введено. ЦБ неоднократно заявлял о преждевременности допуска криптовалют к торгам в РФ и предупреждал граждан и участников рынка о высоких рисках их использования. Вместе с тем в правительстве звучат другие мнения. Так, первый вице-премьер Игорь Шувалов в августе заявлял, что крипторубль должен существовать и кабмин будет аккуратно работать в данном направлении.