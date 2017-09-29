Кабмин одобрил сохранение страховых взносов в размере 30% до 2020 года

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Правительство одобрило законопроекты, предлагающие сохранить тариф страховых взносов во внебюджетные фонды в размере 30% до 2020 года, сообщается на сайте кабмина.

"Законопроектами предлагается сохранить на период до 2020 года включительно тариф страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для основной категории плательщиков страховых взносов на существующем уровне, то есть в размере 30%", — говорится в документе

Согласно данным на сайте правительства, законопроекты "О внесении изменений в статью 426 Налогового кодекса Российской Федерации" и "О внесении изменений в статью 331 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" рассмотрены и одобрены 25 сентября 2017 года на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.