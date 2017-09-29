ЦБ будет уточнять размер "дыры" в балансе банка "Открытие"

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Банк России еще будет уточнять размер дыры в балансе банка "ФК Открытие", 250-400 миллиардов рублей — это предварительная оценка, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"По оценке дыры мы еще проводим работу, будем уточнять и те цифры, которые вы назвали (250-400 миллиарда рублей — ред.), это наши предварительные оценки", — сказала Набиуллина в эфире телеканала "Россия 24".

ЦБ в конце августа объявил о мерах спасения банка "ФК Открытие", до недавнего времени бывшего крупнейшим частным банком в России. Это будет первая санация с использованием нового механизма: Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора, станет главным акционером "Открытия".