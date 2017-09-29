В России обсуждают возобновление авиасообщения с Египтом

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Вопрос возобновления воздушного сообщения с Египтом рассматривается сейчас компетентными российскими ведомствами, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, курирующий антитеррористическое сотрудничество.

Отвечая на вопрос об оценке работы, проведенной в Египте для предотвращения трагедий, подобных катастрофе с российским лайнером над Синаем в 2015 году, он отметил, что "мы прекрасно понимаем, насколько важен вопрос возобновления прямого воздушного сообщения для наших египетских партнеров и для сотен тысяч российских туристов".

"При этом главным приоритетом для нас остаются задачи обеспечения безопасности граждан Российской Федерации", — подчеркнул Сыромолотов.

"Сейчас вопрос о возобновлении воздушного сообщения с египетской столицей рассматривается российскими компетентными ведомствами. Надеюсь, что их выводы будут положительными", — сказал он, добавив, что египетская сторона "проделала большую работу по повышению стандартов безопасности в своих воздушных гаванях, в частности, в Каире".

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