Ситибанк "чистит" портфель от пассивных клиентов, сообщил "Коммерсант"

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Новая стратегия Ситибанка, "дочки" американской Citigroup, привела к оттоку розничных клиентов: за два года их число сократилось на 40%; эксперты сходятся во мнении, что сокращение бизнеса направлено на то, чтобы в случае санкций быстро свернуть бизнес в России, пишет в пятницу газета "Коммерсант".

Банк за два года закрыл половину офисов (теперь их 24), заметно сократил выпуск кредитных карт для массового сегмента. Издание сообщает, что согласно годовым отчетам Ситибанка, с 2014 года число его частных клиентов сократилось на 40%, до 600 тысяч человек.

По словам главы дирекции по работе с частными клиентами банка Михаила Бернера, это произошло из-за расчистки портфеля от неактивных счетов, которая началась в 2014 году и проводится впервые с момента прихода Citi в Россию, то есть с 2002 года. При этом банк держит твердый курс на диджитализацию, подавляющее большинство клиентов пользуются услугами банка только через удаленные каналы. По прогнозам Ситибанка, количество пользователей удаленных каналов обслуживания к 2018 году достигнет 75%.

Бернер также сообщил газете, что банк работает над развитием удаленных каналов и, в частности, ищет решение организовать и систему перевода с карты на карту. Для тех, кому нужны наличные, банк предоставил возможность их снимать без комиссии в банкоматах любых банков.

Хотя кредитный портфель физических лиц с начала 2016 года вырос на 8%, до 50,3 миллиарда рублей, по словам источников газеты, близких к банку, это произошло за счет увеличения лимитов существующим клиентам. Новых выдач крайне мало, а сокращение бизнеса — это сознательная политика Ситибанка.

По оценке партнера консалтинговой Bain and Company Егора Григоренко, если новых выдач не будет, в течение полутора лет весь кредитный портфель банка "сдуется" на треть. Цель такой стратегии — снижение операционных издержек на фоне остающихся высокими розничных рисков, уверены эксперты. Также такой подход, полагает Григоренко, в случае усиления политической напряженности, новых санкций или других проблем, например, у крупных корпоративных клиентов поможет банку оперативно свернуть бизнес в России.