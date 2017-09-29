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Экономика

Аналитики рассказали о непростой ситуации в Промсвязьбанке и МКБ

09:1829.09.2017
(обновлено: 09:20 29.09.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЗдание офиса Промсвязьбанка. Архивное фотоЗдание офиса Промсвязьбанка. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Проблем с ликвидностью у Промсвязьбанка (ПСБ) и его дочернего банка "Возрождение", а также у Московского кредитного банка (МКБ) сейчас нет, но они находятся в непростой финансовой ситуации на фоне санаций банка "ФК Открытие" и Бинбанка, отмечают опрошенные РИА Новости эксперты.

Офис банка Открытие на улице Большая Якиманка в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В августе менеджер УК "Альфа-Капитал" Сергей Гаврилов направил письмо клиентам компании, в котором предупредил о проблемах банка "ФК Открытие", Бинбанка, МКБ и ПСБ из списка топ-10 крупнейших банков РФ. В письме утверждалось, что ситуация вокруг этих банков может быть окончательно решена уже этой осенью. Ситуация получила широкую огласку в СМИ и стала предметом проверок со стороны ФАС и ЦБ.

Письмо в какой-то степени оказалось пророческим, так как буквально через две недели ЦБ сообщил о санации банка "ФК Открытие" через фонд консолидации, предоставив банку средства на поддержание ликвидности и на докапитализацию. А ровно неделю назад регулятор принял решение о санации Бинбанка.

Президент Сбербанка Герман Греф на прошлой неделе заявил, что не ожидает таких же проблем, как у банка "ФК Открытие" и Бинбанка, у других крупных банков, отметив, что действия ЦБ по этим двум кредитным организациям способствуют успокоению рынка. Однако глава "ВТБ 24" Михаил Задорнов, который возглавит банк "ФК Открытие" в 2018 году, сообщил, что в России есть ряд крупных банков, испытывающих сложности.

Хакер. архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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"Колебания клиентских средств в августе у МКБ, Промсвязьбанка и банка "Возрождение" нельзя назвать очень существенными, кроме 5%-го оттока привлеченных средств физлиц у Промсвязьбанка, но у него этот компонент ресурсной базы не был доминирующим. Кроме того, отток средств физлиц у Промсвязьбанка и "Возрождения" был компенсирован за счет притока средств иных клиентов", — отмечает начальник отдела валидации "Эксперт РА" Станислав Волков.

Благодаря этому практически все показатели ликвидности ПСБ, МКБ и банка "Возрождение" к 1 сентября остались на хорошем или приемлемом уровне. Судить о том, как информационный фон на рынке повлиял на них в сентябре на фоне санаций банка "ФК Открытие" и Бинбанка, можно будет после публикации финансовой отчетности кредитных организаций Банком России, которая ожидается в октябре, добавил аналитик.

Председатель правления Московского кредитного банка Владимир Чубарь заявил РИА Новости, что МКБ не обращался и не планирует обращаться в Банк России за поддержкой, поскольку обладает прочным запасом ликвидности. "Запас мгновенной ликвидности банка составляет в настоящее время – 330 миллиардов рублей. Это та ликвидность, которая нам может быть доступна практически в любой момент, исходя из остатков на корсчетах и того объема ликвидных активов, которые могут быть использованы для рефинансирования в случае необходимости", — подчеркнул глава банка.

РИА Новости не удалось получить комментарий Промсвязьбанка.

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Анализ ситуации

Средства кредитных организаций на счетах МКБ в августе снизились на 30,8 миллиарда рублей (6,2%), до 465,7 миллиарда рублей, при этом средства клиентов (некредитных организаций) в банке за август выросли на 0,9%, до более 1 триллиона рублей. Вклады физических лиц в МКБ в августе приросли на 1,1%, до 260,8 миллиарда рублей, отмечают в "Эксперт РА".

Средства кредитных организаций на счетах Промсвязьбанка в августе, наоборот, выросли на 1%, до 82,6 миллиарда рублей. Средства клиентов некредитных организаций в банке за прошлый месяц увеличились на 3,9%, до более 1 триллиона рублей, а вклады, напротив, сократились на 3,9%, до 337,3 миллиарда рублей, свидетельствует отчетность ПСБ.

Новостройка. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В банке "Возрождение" в августе зафиксирован почти двукратный рост средств кредитных организаций, которые возросли до 5,3 миллиарда рублей на 1 сентября с 2,7 миллиарда рублей на начало августа, вклады физлиц в банке снизились на 1% за август, до 124, 9 миллиарда рублей.

По словам начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, цены номинированных в долларах субординированных еврооблигаций Московского кредитного банка, обрушились 25 сентября. Вечные евробонды МКБ, выпущенные 10 мая 2017 года, с уровня закрытия 85,8% 22 сентября снижались 25 сентября до уровня 71,5%. В настоящее время они "отскочили", но все равно торгуются на низком уровне около 81%, что соответствует доходности 14% годовых, указал Осадчий.

Резкое снижение цен на субординированные облигации Чубарь связал с общей нервозной ситуацией на банковском рынке из-за санаций двух крупных банков.

"Просто есть часть инвесторов, которые всегда предпочитают скинуть риск, чем разбираться в нем. Чем они руководствуются, мне сложно сказать. Фундаментальных оснований предполагать, что может быть такая же история по нам, как по "ФК Открытие" и Бинбанку – абсолютно нет никаких", — сказал Чубарь РИА Новости.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМужчина выходит из отделения "Московского кредитного банка". 16 августа 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мужчина выходит из отделения "Московского кредитного банка". 16 августа 2017

Чрезмерная зависимость

Аналитик БКФ указывает на чрезмерную зависимость МКБ от привлеченных межбанковских кредитов, причем в первую очередь, краткосрочных. Сумма межбанковских кредитов, привлеченных МКБ, составила на 1 сентября 2017 года 465,3 миллиарда рублей, а это — более четверти всех его активов.

"Это не межбанковские кредиты, это в большей степени операции РЕПО: если в пассиве прямое РЕПО, то в активе – обратное РЕПО. У нас хорошо сбалансированная структура баланса по срокам, никаких разрывов нет", — пояснил Чубарь.

Флаг на здании Центрального банка России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Бизнес МКБ в существенной степени сходен с бизнесом банка "ФК Открытие", Бинбанка и банка "Югра" из-за вовлеченности в девелоперский бизнес собственника", — указывает Осадчий.

Аналитик рассмотрел эту ситуацию в разрезе состава акционеров строительной группы компаний "ПИК". В ежеквартальном отчёте компании за второй квартал 2017 года среди акционеров группы указаны упомянутые банки — МКБ (17,8%), Промсвязьбанк (8,4%) и "ФК Открытие" (19,7%). Рыночная капитализация группы "ПИК" составляет сейчас 209 миллиардов рублей, отмечает эксперт.

Похожая ситуация и с девелоперской группой "ОПИН", МКБ является крупнейшим кредитором девелопера, продолжает Осадчий. Так, в ежеквартальном отчете этой компании за второй квартал 2017 года среди акционеров предприятия указаны концерн "Россиум" (53,7%) – контролирующий акционер МКБ, Промсвязьбанк (19,7%) и Бинбанк (19,7%).

Стартап. Архивное фото
© Fotolia / Vege
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На конец прошлого года активы группы "ОПИН" составляли 24,5 миллиарда рублей, на 27 сентября рыночная капитализация группы составила 42,5 миллиарда рублей, отметил он. Также МКБ связан с девелопером "Инград", констатирует Осадчий.

Рейтинги

В середине сентября Банк России включил МКБ в перечень системно значимых кредитных организаций. Помимо МКБ в перечень входит еще 10 банков, среди которых Юникредитбанк, Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, "ФК Открытие", Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк. На их долю приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора.

Международное рейтинговое агентство Moody's 27 сентября повысило долгосрочные рейтинги приоритетного необеспеченного долга в национальной и иностранной валютах МКБ с "B1" до "Ba3", прогноз стабильный, а также повысило долгосрочные депозитные рейтинги в национальной и иностранной валютах банка с "B1" до "Ba3". Базовая оценка кредитоспособности банка была понижена с "b1" до "b2".

Повышение долгосрочных рейтингов МКБ связано с мнением агентства о том, что вероятность получения поддержки кредитной организации от Центрального Банка России в случае необходимости сейчас велика. Moody's также считает, что показатели платежеспособности банка будут в целом стабильными в течение следующих 12-18 месяцев. "Понижение базовой оценки кредитоспособности МКБ с "b1" до "b2" отражает мнение Moody's о том, что кредитоспособность банка все больше зависит от стратегии предоставления значительного финансирования небольшому числу клиентов с высокой долей заемных средств", — отмечало агентство.

Московский кредитный банк на 1 сентября занимает 9-ое место в списке российских банков по данным РИА Рейтинг с активами в 1,7 триллиона рублей, Промсвязьбанк — 10-ое место с активами в 1,4 триллиона рублей, "Возрождение" — 35-ое место с активами в 261,2 миллиарда рублей.

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