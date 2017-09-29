Правительство продлило ФЦП "Развитие транспортной системы России"

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Правительство РФ продлило федеральную целевую программу "Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)" до 2021 года, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
Кроме того, ФЦП "Модернизация Единой системы организации воздушного движения РФ (2009–2020 годы)" признана завершенной.
Сообщается, что ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы) входит в государственную программу "Развитие транспортной системы".
Общий объем финансирования ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)", согласно профильному постановлению правительства с изменениями от февраля 2017 года, составляет 10,25 триллиона рублей (в ценах соответствующих лет).