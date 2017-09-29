Правительство продлило ФЦП "Развитие транспортной системы России"

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Правительство РФ продлило федеральную целевую программу "Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)" до 2021 года, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

"Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)" продлена до 2021 года. Также в программу включены объекты и мероприятия федеральных целевых программ "Модернизация Единой системы организации воздушного движения РФ (2009–2020 годы)" и "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года", — говорится в справке к документу.

Кроме того, ФЦП "Модернизация Единой системы организации воздушного движения РФ (2009–2020 годы)" признана завершенной.

Сообщается, что ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы) входит в государственную программу "Развитие транспортной системы".

Общий объем финансирования ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)", согласно профильному постановлению правительства с изменениями от февраля 2017 года, составляет 10,25 триллиона рублей (в ценах соответствующих лет).