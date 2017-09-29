"Совкомфлот" поставит два судна ледового класса для проекта "Сахалин-2"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 сен – РИА Новости. Два новых судна ледового класса поставит "Совкомфлот" оператору проекта "Сахалин-2" для обслуживания буровых платформ на шельфе, сообщил в пятницу на конференции "Нефть и газ Сахалина" начальник департамента логистики SakhalinEnergy Вадим Панин.

"В декабре 2017 – январе 2018 года запланирован вход в долгосрочный фрахт судов ледового класса компании "Совкомфлот" "Федор Ушаков" и "Михаил Лазарев". Их планируется использовать для круглогодичного обслуживания платформ", — сказал Панин.

Всего платформы проекта "Сахалин-2": "Пильтун-Астохскую-А", "Пильтун-Астохскую-Б" и "Лунскую-А" — будут обслуживать четыре судна-снабженца. В апреле этого года во фрахт вошел "Геннадий Невельской", а в августе – "Степан Макаров". Оба судна многофункциональные, способны участвовать в ликвидации аварийных разливов, и на них круглогодично могут находиться 40 и 70 человек соответственно.

Кроме того, "Степан Макаров" — единственное в своем роде судно в мире, оно оборудовано так называемым трапом для компенсации качки. По этому трапу можно более безопасно пересаживать людей с судна на платформу и обратно. Оборудование рассчитано на тяжелые климатические условия Охотского моря.

"Мы планируем многоцелевое использование новых судов, включая водолазные работы для ремонта подводной части трубопроводов. Кроме того, в непростых экономических условиях мы рассматриваем возможность совместного использования судов с оператором проекта "Сахалин-1" с целью сокращения расходов", — сказал Панин.