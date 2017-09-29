Кабмин разрешил дочке "Новатэка" использовать два месторождения на Ямале

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Правительство РФ предоставило дочерним компаниям "Новатэка" права пользования Верхнетиутейским, Западно-Сеяхинским и Штормовым газовыми месторождениями в Ямало-Ненецком автономном округе, соответствующие распоряжения размещены на сайте кабмина.

"По результатам проведённого аукциона право пользования участком недр федерального значения, включающим Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское месторождения, расположенным на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, для геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья по совмещённой лицензии предоставлено ООО "Новатэк-Юрхаровнефтегаз", — говорится в распоряжении правительства.

Другим распоряжением кабмин предоставил еще одному дочернему предприятию "Новатэка" — "Арктик СПГ-2" — право пользования газовым месторождением Штормовое на Ямале. Документ также размещен на сайте правительства.

"ООО "Арктик СПГ 2" предоставлено право пользования участком недр для геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья по совмещённой лицензии", — говорится к справке к документу.

Как сообщало Минприроды в конце августа, компания "Новатэк-Юрхаровнефтегаз" выиграла аукцион на Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское газовые месторождения. Разовый платеж за участок по итогам аукциона составил тогда 6,4 миллиарда рублей. "Арктик СПГ-2" выиграл аукцион на Штормовое месторождение, предложив цену в 1,04 миллиарда рублей.

Ресурсы Западно-Сеяхинского и Верхнетиутейского месторождений составляют по категориям С1+С2+С3 882,4 миллиарда кубометров газа и 68 миллионов тонн конденсата и нефти. Ресурсы Штормового месторождения оцениваются по категориям С1+С3 в 479,4 миллиарда кубометров газа и 39 миллионов тонн конденсата.