Воронежский хлеб получил высокую оценку Роскачества

ВОРОНЕЖ, 28 сен — РИА Новости. Специалисты Роскачества признали высококачественными нарезные батоны производства трех воронежских хлебозаводов, сообщает в четверг правительство региона.

Проверка проходила в ведущих испытательных центрах страны, в том числе в лабораториях Росстандарта и Роспотребнадзора. Специалисты изучили 65 образцов. Хлеб исследовали на соответствие 48 параметрам, среди которых — цвет, форма, запах, вкус, показатели качества муки, наличие пестицидов, фосфатов и броматов, картофельной болезни, количество искусственных добавок.

"Нарезные батоны производства воронежских АО Хлебозавод №1, АО "Хлебозавод №7" ("С пылу — с жару!") и АО Хлебозавод №2 признали высококачественными. Они претендует на получение Знака качества. Хлеб воронежского производителя АО "Тобус" признали качественным товаром", — говорится в сообщении.

По данным правительства области, следов пестицидов, бактерий группы кишечной палочки, золотистого стафилококка, возбудителя картофельной болезни не нашли ни в одном из образцов произведенного в ЦФО хлеба.

"По данным экспертов, нарезные батоны, произведенные не в столичных регионах ЦФО, имеют более высокое качество, чем те, которые были изготовлены в Москве и Московской области. В столичном хлебе специалисты выявили искусственные консерванты и несоответствие маркировки", — информируют областные власти.

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