Воронежский хлеб получил высокую оценку Роскачества

ВОРОНЕЖ, 28 сен — РИА Новости. Специалисты Роскачества признали высококачественными нарезные батоны производства трех воронежских хлебозаводов, сообщает в четверг правительство региона.
"Нарезные батоны производства воронежских АО Хлебозавод №1, АО "Хлебозавод №7" ("С пылу — с жару!") и АО Хлебозавод №2 признали высококачественными. Они претендует на получение Знака качества. Хлеб воронежского производителя АО "Тобус" признали качественным товаром", — говорится в сообщении.
По данным правительства области, следов пестицидов, бактерий группы кишечной палочки, золотистого стафилококка, возбудителя картофельной болезни не нашли ни в одном из образцов произведенного в ЦФО хлеба.
"По данным экспертов, нарезные батоны, произведенные не в столичных регионах ЦФО, имеют более высокое качество, чем те, которые были изготовлены в Москве и Московской области. В столичном хлебе специалисты выявили искусственные консерванты и несоответствие маркировки", — информируют областные власти.