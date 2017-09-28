Источник: "ВИМ-Авиа" не получит от "Аэрофлота" деньги по схеме "Трансаэро"

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. "ВИМ-Авиа" не обращалась к "Аэрофлоту" за финансовой поддержкой, и получить средства по той же схеме, что и "Трансаэро" в 2015 году, авиакомпания не сможет, сообщил РИА Новости источник, близкий к руководству "ВИМ-Авиа".

"Аэрофлот" выделит средства на финансирование деятельности терпящей бедствие авиакомпании "ВИМ-Авиа", перечисление денег будет производиться по письменному указанию Росавиации, компенсировать которые сможет за счет взаиморасчетов с отраслью, следует из сообщения на сайте кабинета министров от 28 сентября.

"ВИМ-Авиа" не обращалась к "Аэрофлоту" за финансовой помощью. Обращение было к государственным органам власти за госгарантиями по оплате топлива, наземного обслуживания и других расходов, необходимых только для операционной деятельности", — рассказал источник.

Он отметил, что чисто технически оформить договор займа сейчас сложно. "Главный бухгалтер и директор находятся под стражей, акционеры, которые должны одобрить договор займа, пока недоступны. Так что принять деньги по такой же схеме, как "Трансаэро" от "Аэрофлота" в 2015 году, компания не готова", — добавил источник. "Правительство выделило 98 миллионов рублей из резервного фонда, Росавиация договорилась с аэропортами — помощь есть. Также ведутся переговоры с банками", — напомнил он.

В сентябре 2015 года представители государства в совете директоров "Аэрофлота" получили директиву голосовать "за" по вопросу о покупке доли в "Трансаэро". Однако срок оферты по покупке "Аэрофлотом" 75% плюс одна акция "Трансаэро" истек из-за того, что данный пакет акций не был консолидирован, и судьба "Трансаэро" стала в зависимость от решений кредиторов, говорил 29 сентября 2015 года журналистам глава Минтранса РФ Максим Соколов.

Компании той осенью также заключили кредитный договор и агентский договор, в рамках которого "Аэрофлот" заправлял самолеты "Трансаэро". По кредитному договору "Аэрофлот" уже выиграл дело во всех инстанциях — Верховный суд оставил в силе взыскание с "Трансаэро" 2,8 миллиарда рублей в пользу "Аэрофлота". В рамках агентского договора судом первой инстанции взыскано с "Трансаэро" 288 миллионов рублей.