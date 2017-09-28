ЦБ выпустит памятную монету "Дари добро детям" номиналом 25 рублей

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Банк России 29 сентября выпускает в обращение памятную монету "Дари добро детям" из недрагоценного металла номиналом 25 рублей, сообщает регулятор в четверг.
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение государственного герба России, над ним вдоль канта — надпись полукругом: "Российская Федерация", обрамленная с обеих сторон сдвоенными ромбами, справа — товарный знак монетного двора, внизу под гербом в центре в три строки — надпись "Банк России", номинал монеты: "25 рублей", год: "2017".