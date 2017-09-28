ЦБ выпустит памятную монету "Дари добро детям" номиналом 25 рублей

Табличка на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве

Табличка на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Банк России 29 сентября выпускает в обращение памятную монету "Дари добро детям" из недрагоценного металла номиналом 25 рублей, сообщает регулятор в четверг.

"Банк России 29 сентября 2017 года выпускает в обращение памятную монету из недрагоценного металла номиналом 25 рублей "Дари добро детям". Монета имеет форму круга белого цвета диаметром 27 миллиметров. На лицевой стороне монеты имеется выступающий кант по окружности. Боковая поверхность монеты рифленая", — говорится в сообщении.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение государственного герба России, над ним вдоль канта — надпись полукругом: "Российская Федерация", обрамленная с обеих сторон сдвоенными ромбами, справа — товарный знак монетного двора, внизу под гербом в центре в три строки — надпись "Банк России", номинал монеты: "25 рублей", год: "2017".