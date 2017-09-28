ЦБ проведет стресс-тестирование для банков, НПФ и страховщиков

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Банк России будет осуществлять стресс-тестирование кредитных организаций, пенсионных фондов (НПФ) и системно значимых страховых организаций по новому механизму — макропруденциальное, в дополнение к прежнему надзорному, следует из аналитической записки ЦБ РФ "Макропруденциальное стресс-тестирование финансового сектора: международный опыт и подходы Банка России".
Макропруденциальное стресс-тестирование представляет собой исследование устойчивости финансовой системы к стрессу для выявления системных рисков, а также разработки макропруденциальных мер регулирования. Стресс-тест будет осуществляться централизованно с использованием имеющейся отчетности финансовых организаций и будет дополнять надзорные стресс-тесты. Проект методики будет опубликован регулятором в ближайшее время для консультаций с участниками рынка, следует из пресс-релиза на сайте регулятора.
Банк России уточняет, что будет проводить стресс-тестирование в отношении крупнейших финансовых групп, на которые в целом приходится более 80% активов финансовой системы. "Рассмотрение объектов стресс-тестирования на групповой основе позволяет учесть взаимосвязи внутри групп – как возможную поддержку аффилированных организаций, так и "эффекты заражения", — поясняют авторы документа.
Регулятор объяснил такое решение тем, что НПФ и страховые компании осуществляют уникальные функции для потребителей, поэтому их финансовая неустойчивость гипотетически может привести к осложнению доступа населения к финансовым услугам и вызвать негативные социальные эффекты.