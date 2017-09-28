ЦБ проведет стресс-тестирование для банков, НПФ и страховщиков

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Банк России будет осуществлять стресс-тестирование кредитных организаций, пенсионных фондов (НПФ) и системно значимых страховых организаций по новому механизму — макропруденциальное, в дополнение к прежнему надзорному, следует из аналитической записки ЦБ РФ "Макропруденциальное стресс-тестирование финансового сектора: международный опыт и подходы Банка России".

Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева в интервью РИА Новости в июне сообщала, что ЦБ до конца 2017 года намерен завершить разработку нового вида стресс-теста для крупных финансовых институтов — макропруденциального. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина также в июне уточняла, что новые макропруденциальные стресс-тесты, разрабатываемые Банком России, призваны не допустить системных шоков на финансовом рынке.

Макропруденциальное стресс-тестирование представляет собой исследование устойчивости финансовой системы к стрессу для выявления системных рисков, а также разработки макропруденциальных мер регулирования. Стресс-тест будет осуществляться централизованно с использованием имеющейся отчетности финансовых организаций и будет дополнять надзорные стресс-тесты. Проект методики будет опубликован регулятором в ближайшее время для консультаций с участниками рынка, следует из пресс-релиза на сайте регулятора.

Банк России уточняет, что будет проводить стресс-тестирование в отношении крупнейших финансовых групп, на которые в целом приходится более 80% активов финансовой системы. "Рассмотрение объектов стресс-тестирования на групповой основе позволяет учесть взаимосвязи внутри групп – как возможную поддержку аффилированных организаций, так и "эффекты заражения", — поясняют авторы документа.

"Объектами стресс-тестирования являются не только кредитные организации, но также НПФ и системно значимые страховые организации. Хотя на российском рынке по-прежнему более 90% активов финансовой системы приходится на банки, некредитные финансовые организации также должны включаться в периметр стресс-тестирования", — подчеркивается в документе.

Регулятор объяснил такое решение тем, что НПФ и страховые компании осуществляют уникальные функции для потребителей, поэтому их финансовая неустойчивость гипотетически может привести к осложнению доступа населения к финансовым услугам и вызвать негативные социальные эффекты.