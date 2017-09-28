Долги по зарплате перед сотрудниками "ВИМ-Авиа" погасят в ближайшие дни

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Задолженность по заработной плате перед сотрудниками "ВИМ-Авиа" будет погашена в течение нескольких дней, заявил глава Минтранса РФ Максим Соколов в ходе заседания оперативного штаба по разрешению ситуации с этим находящимся в кризисе перевозчиком.

"Гарантирую, что в течение нескольких дней задолженность по зарплате будет погашена", — сказал Соколов.

"Я уже обещал вам вчера, сегодня это подтверждаю. Вы, наверное, уже видели эту информацию, что правительством РФ подписано распоряжение о выделении на оперативные расходы и поддержание операционной деятельности компании "ВИМ-Авиа" около 100 миллионов рублей. Часть из этих средств пойдет на выплату текущей заработной платы, погашение задолженности также будет производиться в приоритетном порядке", — добавил он.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.

Общая задолженность "ВИМ-Авиа" за услуги, топливо, аэропортовое и наземное обеспечение полетов составляет порядка 1,3 миллиарда рублей, говорилось в сообщении правительства РФ от 28 сентября по поводу выделения перевозчику государственных средств в размере 98 миллионов рублей.