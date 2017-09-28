Орешкин считает, что сделка ОПЕК+ стабилизировала нефтяной рынок

СТАВРОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Соглашение о снижении добычи нефти между ОПЕК и другими нефтедобывающими странами (ОПЕК+) уже произвело стабилизирующий эффект на рынок, а решение о целесообразности его продления нужно будет принимать ближе к окончанию срока текущих договоренностей — марту 2018 года, сказал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин журналистам в кулуарах российско-азербайджанского межрегионального форума.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

"Эта сделка стабилизировала нефтяной рынок, что очень важно. Вопрос продления — он будет решаться. Как это было ранее объявлено по мере приближения этой даты, страны будут общаться между собой, и Азербайджан тоже в этом принимает активное участие", — сказал Орешкин. "Сделка точно оказала положительное влияние, дальнейшая ее судьба будет зависеть от анализа рынка ближе к соответствующей дате — марту 2018 года", — добавил он.

"Действительно, с одной стороны, увидели, что рост добычи в таких странах, как Ливия, Нигерия, США во многом компенсировал то снижение, которое мы увидели по странам ОПЕК, Россия и Азербайджан тоже участвуют в этом процессе", — сказал Орешкин, отвечая на вопрос, стоит ли, по его мнению, продлевать соглашение. Для Ливии и Нигерии не было установлено потолка добычи, однако Нигерия согласилась ограничить уровень своей добычи на уровне 1,8 миллиона баррелей в сутки, когда достигнет его.

"Но это позволило во многом стабилизировать рынок. Мы видим, что объем новых бурений в тех же США начал уменьшаться. Поэтому этот тренд потихонечку себя исчерпывает, и растет одновременно с этим мировой спрос, поэтому рынок стабилизируется, то есть, это решение однозначно помогло сделать рынок более стабильным", — пояснил министр. По его мнению, волатильность нефтяных котировок во многом ушла, а последние данные указывают на то, что цены поднялись и закрепились на уровне выше 50 долларов за баррель.

В свою очередь, министр экономического развития Азербайджана Шахин Мустафаев заявил журналистам, что республика выполнила все обязательства по сокращению добычи нефти. "Мы будем придерживаться договоренностей, а дальше — как пойдут переговоры", — заключил министр.