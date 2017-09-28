"Аэрофлот" опроверг сообщения, что ведет борьбу за активы "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. "Аэрофлот" опровергает появившуюся ранее информацию о своей борьбе за активы, самолеты и маршрутную сеть компании "ВИМ-Авиа", говорится в официальном сообщении крупнейшей российской авиакомпании.

"В связи с опубликованной некоторыми СМИ информацией о начале борьбы за активы и слоты авиакомпании "ВИМ-Авиа" между участниками рынка "Аэрофлот" опровергает любые домыслы журналистов о том, что компания ведет какую-либо борьбу за активы "ВИМ-Авиа". Аэрофлоту не интересны ни самолеты, ни маршрутная сеть, ни другие активы авиакомпании "ВИМ-Авиа", — говорится в сообщении перевозчика в четверг.