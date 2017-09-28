МВФ поддержал план Трампа по налоговой реформе в США

ВАШИНГТОН, 28 сен — РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) поддерживает налоговую реформу, проводимую администрацией США, сейчас отдел финансовой организации изучает детали предложения по ней, заявил представитель фонда Уильям Мюррей в рамках регулярного брифинга для журналистов.

"Это только вчера стало известно. Наш департамент западного полушария анализирует этот вопрос сейчас. Но мы согласны с администрацией США, что реформа важна и необходима", — сказал он.

Республиканская партия США представила конгрессу план, который предлагает сокращение налогов для бизнеса. При этом налоговые вычеты поощряют покупку жилья и благотворительность.

Корпоративный налог, согласно этому плану, предлагается сократить до 20% вместо нынешних 35%. Вместо шестиступенчатой подоходной шкалы от 10 до 39,6% предлагается ввести трехступенчатую — 12%, 25% и 35%. Конгресс при этом оставляет за собой право повысить эту шкалу для наиболее состоятельных граждан.

Ранее комментируя реформу, Трамп заявил, что для него она "не очень хороша", но "хороша для американцев". Он также добавил, что с нетерпением ждет работы с конгрессом по этой "исторической реформе, которая позволит вернуть рабочие места и компании в США".