Нефть дорожает на фоне обострения ситуации вокруг Иракского Курдистана

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Цены на нефть перешли к росту днем в четверг после снижения в ходе утренних торгов, поскольку инвесторы обеспокоены ситуацией вокруг Иракского Курдистана, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.17 мск стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,61%, до 57,91 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,59% — до 52,47 доллара за баррель. В ходе утренних торгов мировые нефтяные цены снижались приблизительно на 0,2%.

Участники рынка следят за ситуацией вокруг экспорта нефти из Курдистана. Турция проинформировала Ирак о том, что в вопросах экспорта нефти будет сотрудничать исключительно с центральным правительством в Багдаде, сообщила пресс-служба премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади в четверг. Ранее, в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил прекратить транзит нефти из Курдистана через Турцию.

Инвесторы также продолжают отыгрывать данные о запасах в США. В среду минэнерго страны сообщило, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 22 сентября, снизились на 1,8 миллиона баррелей, или на 0,4% — до 471 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что запасы выросли на 0,72%, или на 3,422 миллиона баррелей, до 476,222 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, выросла на 0,39%, или на 37 тысяч баррелей в сутки, до 9,547 миллиона баррелей в сутки. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились на 1,1 миллиона баррелей, составив 60,9 миллиона баррелей. В целом же сейчас на рынке восходящий тренд, считают многие аналитики.

"Как мы и предполагали… оптимизм, наблюдавшийся на рынке нефти в середине сентября, несколько ослаб после выхода свежего еженедельного отчета по товарным запасам углеводородов. Впрочем, это вряд ли прервет текущий восходящий тренд, обусловленный ребалансировкой глобального рынка. На наш взгляд, ожидать ощутимой коррекции на рынке нефти не стоит, так как с точки зрения фундаментальных показателей ситуация на рынке остается благоприятной", — говорится в обзоре аналитика "Сбербанка КИБ" Михаила Шейбе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

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