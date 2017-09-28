Нефть дорожает на фоне обострения ситуации вокруг Иракского Курдистана

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Цены на нефть перешли к росту днем в четверг после снижения в ходе утренних торгов, поскольку инвесторы обеспокоены ситуацией вокруг Иракского Курдистана, свидетельствуют данные торгов.
Участники рынка следят за ситуацией вокруг экспорта нефти из Курдистана. Турция проинформировала Ирак о том, что в вопросах экспорта нефти будет сотрудничать исключительно с центральным правительством в Багдаде, сообщила пресс-служба премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади в четверг. Ранее, в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил прекратить транзит нефти из Курдистана через Турцию.
Инвесторы также продолжают отыгрывать данные о запасах в США. В среду минэнерго страны сообщило, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 22 сентября, снизились на 1,8 миллиона баррелей, или на 0,4% — до 471 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что запасы выросли на 0,72%, или на 3,422 миллиона баррелей, до 476,222 миллиона баррелей.
Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, выросла на 0,39%, или на 37 тысяч баррелей в сутки, до 9,547 миллиона баррелей в сутки. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились на 1,1 миллиона баррелей, составив 60,9 миллиона баррелей. В целом же сейчас на рынке восходящий тренд, считают многие аналитики.
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