ЕР представит Медведеву предложения по развитию несырьевого экспорта

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Предложения по развитию и поддержке несырьевого российского экспорта будут переданы председателю "Единой России", премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, сообщил замсекретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко на заседании платформы партии по поддержке предпринимательской инициативы в сфере несырьевого экспорта.
Он уточнил, что "все документы, которые сегодня будут выработаны и предложения, по сути, через программную комиссию лягут на стол председателя партии".
В резолюции, которую по итогам заседания приняли участники, в частности, предлагается создать Региональный экспортный рейтинг для оценки работы региональных властей по созданию благоприятных условий для наращивания экспорта. Также предлагается провести модернизацию прохождения грузов через границу РФ к 2025 году с применением механизмов государственно-частного партнерства, сформировать национальную систему поддержки экспорта с ежегодным финансированием.
Ранее секретарь генсовета ЕР Сергей Неверов сообщил, что ЕР проведет заседание программой комиссии под председательством Медведева, на котором обсудит аграрные вопросы. Первое заседание программной комиссии партии прошло 10 мая и было посвящено вопросам реализации социального блока программы.