ЕР представит Медведеву предложения по развитию несырьевого экспорта

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Предложения по развитию и поддержке несырьевого российского экспорта будут переданы председателю "Единой России", премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, сообщил замсекретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко на заседании платформы партии по поддержке предпринимательской инициативы в сфере несырьевого экспорта.

"В современных условиях необходимы меры поддержки несырьевого экспорта. В чем они заключаются, какова должна быть общая конструкция. Я предлагаю специалистам и нашим сопредседателям подробно эти вопросы обсудить и сформулировать конкретные предложения для того, чтобы затем вынести их на заседание программной комиссии", — сказал Ревенко, добавив, что программную комиссию партии возглавляет Медведев.

Он уточнил, что "все документы, которые сегодня будут выработаны и предложения, по сути, через программную комиссию лягут на стол председателя партии".

В резолюции, которую по итогам заседания приняли участники, в частности, предлагается создать Региональный экспортный рейтинг для оценки работы региональных властей по созданию благоприятных условий для наращивания экспорта. Также предлагается провести модернизацию прохождения грузов через границу РФ к 2025 году с применением механизмов государственно-частного партнерства, сформировать национальную систему поддержки экспорта с ежегодным финансированием.

"Рекомендовать Минэкономразвития России, Минпромторгу России обеспечить государственное финансирование малых и средних предприятий, производящих продукцию в приоритетных отраслях, на 2018-2025 годы, что позволит нарастить объем несырьевого экспорта. При этом необходимо учитывать потребности зарубежных рынков – приоритезацию страново-отраслевых направлений", — говорится также в резолюции.

Ранее секретарь генсовета ЕР Сергей Неверов сообщил, что ЕР проведет заседание программой комиссии под председательством Медведева, на котором обсудит аграрные вопросы. Первое заседание программной комиссии партии прошло 10 мая и было посвящено вопросам реализации социального блока программы.