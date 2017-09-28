"Газпром нефть" не исключает участия в новых проектах в Иракском Курдистане

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. "Газпром нефть" не исключает вхождения в новые проекты в Иракском Курдистане, сообщил гендиректор Gazprom Neft Middle East ("дочка" "Газпром нефти") Сергей Петров.

"Мы готовы расширяться, смотреть новые участки. "Газпром нефть" находится в непрерывном диалоге по этому вопросу с региональным министерством природных ресурсов, которое предложило нам изучить около 10 блоков. По итогам анализа доступной геологической информации мы выбрали наиболее перспективные с нашей точки зрения лицензионные участки", — сказал он в интервью журналу "Нефтекомпас", добавив, что сейчас стороны ведут переговоры.

По словам Петрова, "Газпром нефти" интересно участие в проектах в роли оператора, однако компания понимает связанные с этим трудности и будет детально обсуждать условия с участниками.

На вопрос как сегодня "Газпром нефть" реализует нефть, добытую в Иракском Курдистане, он ответил: "Региональное правительство использует возможность, представленную действующим СРП, и выкупает у оператора всю нефть для реализации. Собственником нефти, как только она покидает территорию месторождения, становится правительство Курдского региона Республики Ирак. В настоящее время вся добытая нефть транспортируется по автомобильным дорогам на НПЗ "Базиан".

"Газпром нефть" работает на территории Ирака с 2010 года. Компания участвует в четырех проектах, три из которых находятся в Курдском регионе. Gazprom Neft Middle East владеет долями в блоках Halabja, Shakal и Garmian.

Интерес крупных компаний к Иракскому Курдистану может снизиться на фоне политической ситуации в регионе, говорил ранее РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко. После прошедшего в понедельник референдума о независимости автономного Иракского Курдистана парламент Ирака постановил отправить войска в спорные районы, в частности нефтеносную провинцию Киркук. Районы не входят по конституции в курдскую автономию, но попали под ее контроль в результате борьбы с группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).