В России стало больше долларовых миллионеров

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Число российских долларовых миллионеров по итогам 2016 года выросло примерно на 20%, говорится в исследовании World Wealth Report 2017 международной консалтинговой компании Capgemini.

"Россия увеличила как (состоятельное — ред.) население, так и их богатство примерно на 20% и является самым быстрорастущим из всех рынков после сдержанного снижения годом ранее", — говорится в отчете.

По итогам прошлого года в России насчитывается 182 тысячи долларовых миллионеров.

Всего в прошлом году количество человек в мире, доходы которых превысили уровень в миллион долларов, выросло на 7,5% по сравнению с 2015 годом, до 16,5 миллиона. Их совокупное состояние увеличилось на 8,2% и составило 63,5 триллиона долларов. По данным компании, суммарное богатство миллионеров к 2025 году может возрасти до 100 триллионов долларов.

Лидером по числу долларовых миллионеров в мире являются США, там их насчитывается 4,795 миллиона человек. На втором месте находится Япония с 2,89 миллиона человек, на третьей позиции — Германия, число миллионеров в этой стране достигло 1,28 миллиона человек.