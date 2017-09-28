"Газпром нефть" отказалась от разработки блока Halabja в Курдистане

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. "Газпром нефть" отказалась от разработки блока Halabja в Иракском Курдистане из-за труднодоступности месторождения, а также вероятности нахождения в районе мин, оставшихся с последних боевых действий, сообщил генеральный директор Gazprom Neft Middle East ("дочка" "Газпром нефти") Сергей Петров.
Петров отметил, что компания на данный момент не готова сейчас работать с объектами с такими высокими рисками.
"Чтобы снять существующие геологические неопределенности, необходимы существенные инвестиции. Все это создает очень высокие риски, которые сейчас мы не готовы нести", — пояснил он.
Четвертый проект "Газпром нефти" в Ираке — разработка месторождения Бадра, расположенного на территории провинции Вассит на востоке страны. Коммерческая добыча сырья на Бадре началась в августе 2014 года.