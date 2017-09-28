"Газпром" оценивает запасы нефти в Курдистане в восемь миллионов тонн

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. "Газпром нефть" на данный момент оценивает извлекаемые запасы нефти на блоке Garmian в Иракском Курдистане в 8 миллионов тонн, однако продолжает работы по дальнейшей оценке. Об этом в интервью журналу "Нефтекомпас" сообщил генеральный директор Gazprom Neft Middle East Сергей Петров.

"Около 8 миллионов тонн извлекаемых запасов нефти. Сейчас мы бурим вторую скважину, благодаря которой получим новую геологическую информацию и уточним эту цифру", — сказал Петров.

Он уточнил, что делать выводы по данным одной скважины достаточно проблематично, но добавил, что "Газпром нефть" по итогам 2017 года ожидает на месторождении Sarqala среднесуточную добычу на уровне 7,631 тысячи баррелей в сутки.

"В прошлом году добыча на Sarqala-1 составляла 3,863 тысячи баррелей в сутки. В 2017 год мы вошли с добычей около 5,5 тысячи баррелей в сутки. В течение года мы смогли нарастить добычу до 9,6 тысячи баррелей в сутки…. Мы ожидаем, что среднесуточная добыча по итогам 2017 года вырастет до 7,631 тысячи баррелей в сутки. В следующем году добыча может достичь 13,455 тысячи баррелей в сутки", — сказал Петров.

Он также уточнил, что компания ведет работу и по оцифровке запасов газа на блоке, что необходимо для оценки целесообразности строительства газовой инфраструктуры.

"Газпром нефть" объявила о начале коммерческой добычи нефти на месторождении Sarqala (блок Garmian в Курдистане) в феврале 2015 года. В марте 2016 года Gazprom Neft Middle East B.V. стала оператором месторождения Sarqala. Ранее оператором проекта была канадская WesternZagros Resources Ltd. В мае 2016 года Gazprom Neft Middle East согласовала с правительством Курдского региона Ирака план разработки месторождения Sarqala, согласно которому компания планировала бурение следующей добывающей скважины — Sarqala-2.