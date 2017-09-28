"Газпром нефть" считает перспективной работу в Иракском Курдистане

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Реализация проектов на территории Иракского Курдистана перспективна для "Газпром нефти", сообщил генеральный директор дочерней организации компании — Gazprom Neft Middle East — Сергей Петров.

"При высоких ценах на нефть компании вкладывались во все перспективные регионы, расширяли свое присутствие на очень разных рынках. После падения цен на нефть и разочарования в изначальных ожиданиях по геологии, компании пересчитали показатели эффективности и сократили наименее конкурентоспособные проекты. "Газпром нефть" оценивает свой портфель активов с точки зрения его долгосрочной экономической эффективности", — ответил он на вопрос, в связи с чем связан выход компаний из проектов в Иракском Курдистане.

"Я верю, что у нас хорошие перспективы в Курдском регионе Республики Ирак, и мы можем на этих проектах получить хороший результат", — добавил он в интервью журналу "НефтеКомпас".

"Газпром нефть" — единственная российская компания, которая сегодня добывает нефть в Курдском регионе республики Ирак. Компания ведет свою деятельность на трех блоках в этом регионе. В настоящее время добыча осуществляется на блоке Гармиан из скважины Саркала-1. В феврале 2016 года "Газпром нефть" приняла операторство блоком от своего партнера — канадской компании WesternZagros. C 1 марта 2016 года компания является операторами проекта.

В воскресенье иракское правительство призвало зарубежные государства прекратить импортировать нефть из автономного Иракского Курдистана и заниматься торговлей только с центральным правительством. Во вторник президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил прекратить транзит нефти из Иракского Курдистана в связи с референдумом о независимости. Референдум о независимости автономии Иракский Курдистан состоялся в понедельник, его официальные итоги будут оглашены в четверг.