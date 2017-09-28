Минфин предложил сократить финансирование ВЭБ

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Минфин предлагает сократить финансирование Внешэкономбанка РФ в 2017 году на 42 миллиарда рублей, поскольку госкорпорация справляется с текущими проблемами, заявил журналистам глава ведомства Антон Силуанов.
"Мы предлагаем, да (сократить финансирование ВЭБа в 2017 году — ред.). Мы в прошлом году помогли на 150 миллиардов рублей, в этом году мы видим, что ВЭБ получит прибыль, работает хорошо, устойчиво",- сказал Силуанов.
Он добавил, что "с текущими проблемами ВЭБ справляется, долги гасит, выполняет свои обязательства, в том числе, международные".
ВЭБу в марте и июне 2017 года предоставлено субсидий из федерального бюджета в виде имущественных взносов РФ в совокупном размере 107,6 миллиарда рублей, сообщила ранее госкорпорация в отчетности по МСФО. В соответствии с законом о бюджете на 2017 год госкорпорация должна была получить из казны 150 миллиардов рублей.