"Швабе" намерен упрочить позиции на рынке ЮВА

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Российский холдинг "Швабе" рассчитывает упрочить позиции в Юго-Восточной Азии.

"За последние годы мы наладили хорошие партнерские отношения с различными странами Юго-Восточной Азии. Мы поставляем медицинскую технику в Бангладеш, Бутан, Вьетнам, Индонезию, Сингапур и Таиланд. Уверен, что благодаря конференции холдинг сможет упрочить свои позиции в регионе и выйти на новые рынки", — сказал заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин, комментируя участие холдинга в конференции, посвященной продвижению российских медицинских изделий на рынках стран Юго-Восточной Азии, которая проходила в Таиланде в рамках 8-й Международной выставки госпитального, диагностического, медицинского и реабилитационного оборудования и расходных материалов, фармацевтической продукции MEDICAL FAIR THAILAND..

Как сообщает пресс-служба "Швабе", на выставке MEDICAL FAIR THAILAND холдинг продемонстрировал передовые разработки в области неонатального и кардиологического оборудования.