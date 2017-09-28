Минсельхоз направил в кабмин предложения по импорту томатов из Турции

НОВО-ОГАРЕВО, 28 сен — РИА Новости. Минсельхоз РФ направил в правительство свои предложения по механизму возобновления импорта томатов из Турции, заявил замглавы Минсельхоза Евгений Громыко.
Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. Затем ограничения были частично сняты. К началу июня запрет действовал в отношении замороженного мяса и субпродуктов кур и индеек, томатов, огурцов, свежего винограда, яблок, груш, клубники и земляники.
Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявлял, что Минсельхоз не исключает возможности поставок томатов из Турции вне сезона их производства в России, например, зимой-весной, и в небольших объемах. Другое условие, которое выдвигали российские власти — импорт томатов с ограниченного числа турецких предприятий.