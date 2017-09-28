Медведев: нужно искать баланс между экспортом зерна и его потреблением

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Необходим баланс между экспортом зерна и его внутренним потреблением, даже при нынешних рекордных урожаях, сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Здесь мы должны искать баланс между нашим экспортным потенциалом и потреблением зерна на внутреннем рынке, даже при наличии таких очень значительных урожаев, не просто очень значительных – они действительно превосходят по размерам все, что до этого было, как на территории нашей страны, Российской Федерации, так и в советский период", — сказал Медведев на заседании правительства.

Он отметил, что упор на экспорт – это правильно, это валютные поступления, позиционирование РФ в мире, но внутреннее потребление – это вопрос кормовой базы, а, значит, решение задач в области животноводства.