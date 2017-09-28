Посол Швеции назвал Россию сложной страной для ведения бизнеса

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Шведские компании считают Россию интересным рынком, хотя у него есть свои особенности и трудности, заявил РИА Новости посол Швеции в Москве Петер Эриксон.

"Все шведские компании здесь были с 1990-х годов, и у них есть некий опыт кризисов, скажем, 1998 и 2008 годов. Они знают, что иногда бывает лучше, иногда хуже, но, тем не менее, остаются в России, потому что Россия для них — интересный рынок", — заявил он в интервью РИА Новости.

"Конечно, есть трудности и особенности российского рынка. Россия — не самая простая страна для бизнеса, и это не секрет, но, тем не менее, шведские компании остаются", — добавил посол.

Среди самых известных шведских компаний на российском рынке посол назвал IKEA, Volvo, Scania, H&M. "Некоторые в этом году ощущают большой рост спроса, рост продаж, особенно Scania, Volvo Construction Equipment", — сказал он.

Относительно судебных разбирательства, с которыми в последнее время столкнулся один из флагманов шведского бизнеса в России компания IKEA, по мнению Эриксона, это "влияет на то, как иностранные фирмы, в том числе и шведские, воспринимают российский рынок".

Ранее IKEA заявляла, что планирует в ближайшие годы инвестировать в РФ около 2 миллиардов евро, однако в последнее время компания столкнулась в нашей стране с рядом судебных разбирательств. В частности, бизнесмен Константин Пономарев и IKEA ведут многолетнюю судебную тяжбу из-за аренды генераторов для гипермаркетов мебельной компании в Санкт-Петербурге.