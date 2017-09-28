В Белоруссии рассказали о евробондах

МИНСК, 28 сен – РИА Новости. Белоруссия заинтересована в новом размещении евробондов, такие возможности есть, но не раньше 2018 года, сообщил в четверг в Минске первый заместитель премьер-министра страны Василий Матюшевский.

Белоруссия в июне разместила два транша евробондов на 1,4 миллиарда долларов. Позже в Минфине заявляли, что Белоруссия не отказывается от намерения разместить гособлигации в Китае, но размещения в текущем году ждать не стоит. В сентябре первый заместитель министра экономики страны Дмитрий Крутой отмечал, что "открыто небольшое окно на рынке евробондов". По его словам, Минск будет "следить за ситуацией: это просто возможность воспользоваться в наиболее благоприятный момент". Однако чрезвычайного финансирования Белоруссия не планирует, подчеркнул Крутой.

"В принципе, окно есть. Но это очень чувствительная тема. Давайте так: возможность есть, готовность есть, аппетиты есть", — цитирует Матюшевского агентство Белта.

Он подчеркнул, что пока вопрос о необходимости заимствований не стоит: "У нас все сбалансировано". По словам Матюшевского, если будет принято решение о размещении евробондов, то не ранее 2018 года.

Первый вице-премьер также прокомментировал шансы привлечения западноевропейского капитала в белорусские банки, назвав их высокими в среднесрочной перспективе. "Работа ведется практически по всем госбанкам, за исключением Белагропромбанка. Формы разные, подходы разные, но банки эту работу ведут", — отметил Матюшевский.

Он отметил, что принято решение о более детальной предпродажной подготовке Беларусбанка, приход иностранного капитала в Белинвестбанк планируется в течение года. Также первый заместитель премьер-министра не исключил китайские инвестиции в банковскую сферу Белоруссии.