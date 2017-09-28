МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Бывший министр финансов РФ, глава совета фонда ЦСР Алексей Кудрин поддержал идею российских властей о легализации блокчейна.

"Поддерживаю инициативу легализации блокчейна. Это ещё один шаг на пути к цифровизации госуправления", — написал Кудрин в Twitter

Ранее замглавы Минфина России Алексей Моисеев заявил РИА Новости, что власти РФ решили пока не вводить регулирование криптовалют, а сконцентрируются на легализации технологии "блокчейн". По его словам, такое решение было принято на прошедшем в сентябре заседании совета по финансовой стабильности в правительстве РФ.

Технология блокчейн — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях популярной в мире криптовалюты биткоин.