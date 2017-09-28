Нефть дешевеет, несмотря на данные о снижении запасов в США

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Нефтяные цены снижаются в четверг утром, несмотря на данные Минэнерго США об уменьшении запасов нефти в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.15 мск, стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,4% — до 57,34 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 0,12% — до 52,08 доллара за баррель.

Днем ранее управление энергетической информации (EIA) минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 22 сентября, снизились на 1,8 миллиона баррелей, или на 0,4% — до 471 миллиона баррелей. При этом эксперты прогнозировали рост запасов на 3,422 миллиона баррелей, или на 0,72% — до 476,222 миллиона баррелей.

Трейдеры также слабо реагируют на сохраняющуюся геополитическую напряженность на Ближнем Востоке. В воскресенье иракское правительство призвало зарубежные государства прекратить импортировать нефть из автономного Иракского Курдистана и заниматься торговлей только с центральным правительством. Во вторник президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил прекратить транзит нефти из Иракского Курдистана в связи с референдумом о независимости.

Референдум о независимости автономии Иракский Курдистан состоялся в понедельник, его официальные итоги будут оглашены позднее в четверг. Как сообщили в Высшей независимой избирательной комиссии Курдистана, по предварительным данным подсчета 3,4 миллиона голосов, за независимость проголосовали 91,83% избирателей.

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