Нефть дешевеет, несмотря на данные о снижении запасов в США

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Нефтяные цены снижаются в четверг утром, несмотря на данные Минэнерго США об уменьшении запасов нефти в стране, свидетельствуют данные торгов.
Днем ранее управление энергетической информации (EIA) минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 22 сентября, снизились на 1,8 миллиона баррелей, или на 0,4% — до 471 миллиона баррелей. При этом эксперты прогнозировали рост запасов на 3,422 миллиона баррелей, или на 0,72% — до 476,222 миллиона баррелей.
Трейдеры также слабо реагируют на сохраняющуюся геополитическую напряженность на Ближнем Востоке. В воскресенье иракское правительство призвало зарубежные государства прекратить импортировать нефть из автономного Иракского Курдистана и заниматься торговлей только с центральным правительством. Во вторник президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил прекратить транзит нефти из Иракского Курдистана в связи с референдумом о независимости.
Референдум о независимости автономии Иракский Курдистан состоялся в понедельник, его официальные итоги будут оглашены позднее в четверг. Как сообщили в Высшей независимой избирательной комиссии Курдистана, по предварительным данным подсчета 3,4 миллиона голосов, за независимость проголосовали 91,83% избирателей.
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