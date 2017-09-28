Глава ФАС рассказал об отношении к сделке по слиянию "Яндекс.Такси" и Uber

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) положительно относится к сделке между "Яндексом" и Uber по объединению сервисов такси в России и соседних странах, в принципе она будет одобрена, сообщил глава ФАС Игорь Артемьев.
"Мы смотрели доли, они не являются раздражающими, поскольку десяток компаний работает в России на этом рынке. И если и будет предписание, то оно будет касаться каких-то особенностей прозрачности рынка, раскрытия информации, возможно, вопросов безопасности потребителей. Но к этой сделке мы также относимся положительно, можно сказать, что в принципе она будет одобрена, но, в каком виде, нужно смотреть", — заявил Артемьев в интервью газете "Коммерсант".
По его словам, роста цен в результате слияния компаний удастся избежать.
Отвечая на вопрос, может ли в случае с "Яндексом" и Uber возникнуть непрямое манипулирование ценой — например, за счет увеличения пикового времени и удорожания услуги, Артемьев ответил: "Это называется "недобросовестная конкуренция", ст. 14 предусматривает за это отдельное наказание. Узнаем — расследуем, накажем за это. Это, кстати, никак не зависит от доли. Можно иметь 1%, но, если вы занимаетесь недобросовестной конкуренцией, за это предусмотрен штраф".