Глава ФАС рассказал об отношении к сделке по слиянию "Яндекс.Такси" и Uber

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) положительно относится к сделке между "Яндексом" и Uber по объединению сервисов такси в России и соседних странах, в принципе она будет одобрена, сообщил глава ФАС Игорь Артемьев.

В середине июля "Яндекс" и Uber договорились объединить в одну компанию свои онлайн-сервисы такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Согласно сделке, Uber и "Яндекс" инвестируют в новую компанию 225 миллионов и 100 миллионов долларов соответственно. Создаваемую компанию стороны оценивают в 3,725 миллиарда долларов. После закрытия сделки 59,3% компании будут принадлежать "Яндексу", 36,6% — Uber, а 4,1% — сотрудникам. Закрытие сделки ожидается в четвертом квартале 2017 года. Компании ранее подали в ФАС ходатайство о слиянии в РФ.

"Мы смотрели доли, они не являются раздражающими, поскольку десяток компаний работает в России на этом рынке. И если и будет предписание, то оно будет касаться каких-то особенностей прозрачности рынка, раскрытия информации, возможно, вопросов безопасности потребителей. Но к этой сделке мы также относимся положительно, можно сказать, что в принципе она будет одобрена, но, в каком виде, нужно смотреть", — заявил Артемьев в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, роста цен в результате слияния компаний удастся избежать.

"Если мы установим, что есть угроза конкуренции, мы выдадим предписание, и тогда они должны будут его выполнять. Тем самым мы избежим роста цен. Если, несмотря на наше предписание, рост цен будет происходить, то мы просто выпишем штраф. Но, скорее всего, если рынок конкурентный, не понадобится ни первое, ни второе. Потому что конкуренты в этом случае получат преимущество", — добавил глава ФАС.

Отвечая на вопрос, может ли в случае с "Яндексом" и Uber возникнуть непрямое манипулирование ценой — например, за счет увеличения пикового времени и удорожания услуги, Артемьев ответил: "Это называется "недобросовестная конкуренция", ст. 14 предусматривает за это отдельное наказание. Узнаем — расследуем, накажем за это. Это, кстати, никак не зависит от доли. Можно иметь 1%, но, если вы занимаетесь недобросовестной конкуренцией, за это предусмотрен штраф".