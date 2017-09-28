Документацию на расширение завода СПГ на Сахалине передали на госэкспертизу

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 сен — РИА Новости. Техническая документация для строительства третьей очереди действующего завода СПГ на Сахалине передана на Главгосэкспертизу, такая информация прозвучала на встрече губернатора региона Олега Кожемяко с руководством концерна Shell, сообщает в четверг пресс-служба главы региона.

"Глава концерна в России Седерик Кремерс сообщил, что сейчас подготовлена и направлена на Главгосэкспертизу техническая документация для строительства третьей очереди действующего завода СПГ", — говорится в сообщении.

При ее проектировании и возведении планируется использовать реализованные ранее на первых двух линиях завода технические решения. Это будет способствовать экономии затрат и сокращению графика работ, подчеркивается в сообщении.

По мнению главы международного концерна в России, третья очередь завода СПГ в Пригородном может стать одной из наиболее экономически эффективных установок сжижения газа в мире, со значительно более низким уровнем рисков, чем во вновь создаваемых производственных мощностях.

"Ожидается, что в следующем году по ней будет принято окончательное инвестиционное решение. По расчетам ежегодно линия будет способна производить 5,4 миллиона тонн сжиженного газа", — сообщили в пресс-службе.

"Вчера у меня была возможность посетить завод по сжижению природного газа в Пригородном и ознакомиться с производственными операциями. Впечатления самые положительные — предприятие управляется профессионально и эффективно, с соблюдением всех норм безопасности", — приводит пресс-служба слова Кремерса.

"Сахалин-2" является первым и пока единственным заводом СПГ в России. Оператор проекта — компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd — 12,5%, Mitsubishi Corporation — 10%.

В июне 2015 года "Газпром" и Shell подписали меморандум по проекту строительства третьей линии на заводе СПГ-проекта "Сахалин-2". Строительство третьей линии позволит увеличить мощность завода‎ в 1,5 раза — до 15 миллионов тонн.